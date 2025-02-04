Праздник каждый день: самые необычные даты, которые отмечаются в мире в феврале

Каждый день в мире отмечается много удивительных праздников, - передает Almaty.tv. Они необычны как по форме, так и по содержанию, тем более, по названию. Кто-то их воспринимает серьезно, кто-то нет, в большинстве своем они основаны на вещах и явлениях. Некоторые праздники, действительно, посвящены странным вещам, к примеру День белой рубашки или День "Дайте имя своему автомобилю".

Фото: unsplash.com (Tessa Rampersad)

Среди необычных праздников можно найти особый день практически для чего угодно, - пишет webplus.info. Выберите странные праздники, которые понравятся вам, и разнообразьте ими свою повседневность, или наслаждайтесь всеми подряд вместе с нашим списком самых необычных и странных праздников.

Вот как выглядит список необычных праздников на февраль 2025 года:

1 февраля, - День жевательной резинки (или День жвачки); День конфетных украшений; День «На работе нагишом» (весёлая идея американки Лизы Канарек для работающих в удалённом режиме из дома); День без политики (а такое вообще возможно?); День мороженого на завтрак (или День завтрака мороженым. Отмечают в первую субботу февраля);

2 февраля, - День тонких блинчиков; Всемирный день гавайской гитары («Jumping Flea» - наколенная слайд-гитара придумана португальцами где-то в 1880-х годах);

3 февраля, - День значительного рывка (в основе праздника лежит идея окончательного разрыва крайне плохих и тупиковых отношений с кем-либо); День, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и «Большой Боппер» Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США);

4 февраля, - День вакуума (по одной версии идея принадлежит ученым, создавшим разряженное пространство. По другой - домохозяйке, пылесосившей свой дом); День искренней благодарности почтальонам или День почтальона в США;

5 февраля, - День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид. Одна из самых известных бабочек Северной Америки)

6 февраля, - День хромой утки («хромая утка» - это термин, используемый для описания избранного должностного лица, которое уходит с поста и больше не несет ответственности перед своим избирателем)

7 февраля, - День балета (балет зародился во времена Ренессанса в Италии и Франции); День приветствий в адрес надоедливых соседей; Национальный день красной одежды в США (Отмечают в первую пятницу февраля)

8 февраля, - День воздушных змеев (воздушные змеи приносят радость с 5-го века и появились сначала в Китае); День «засмейся и разбогатей»; День Оперы (опера привлекает публику с шестнадцатого века); День электронного ящика (отмечают с 2012 года);

9 февраля, - День чтения в ванной; День зубной боли (очень важно научиться заботиться о наших зубах так, чтобы её никогда не было)

10 февраля, - День Плимсолла (британский политик и общественный деятель Сэмюэль Плимсолл - изобретатель «Линии Плимсолла» — минимальной безопасной высоты надводной части борта для различных типов судов); День зонтика (самый старый зонт датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая); День «Дайте имя своему автомобилю» (для владельцев авто)

11 февраля, - День белой рубашки (он знаменует собой окончание профсоюзной забастовки работников General Motors в 1937 году, которые выступили за более справедливые условия труда, надев белую рубашку); День «Не плачь по пролитому молоку»; День «Убирайся со своей гитарой» (многим знаменитым бардам приходилось слышать эту фразу. Этот праздник в честь тех, кто стремиться освоить аккорды); День очистки внутренностей компьютера (Когда в последний раз вы чистили свои вентиляторы и материнскую плату?); День счастливого одиночества; День заведения друзей

12 февраля, - День внеземной культуры (если она существует, то мы уже готовы); День бюстгальтера в Японии

13 февраля, - День поменять имя (если оно не устраивает, возможно другое будет более подходящим); День безумной любви к себе

14 февраля, - День донора (включая доноров органов); День колеса обозрения (идея аттракциона возникла приблизительно в 1600-х годах)

15 февраля, - День бегемота; Февральский День ресторана (Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября)

16 февраля, - День инноваций; День одолжений ворчуну

17 февраля, - День своего пути; День спонтанного проявления доброты

18 февраля, - День батарейки;

19 февраля, - Международный день перетягивания каната (это соревновательный вид спорта, но в 1920 году он был изъят из перечня Олимпийских игр...)

20 февраля, - День «Полюби своё домашнее животное»; День толстовки с капюшоном (и суровая зимняя погода нестрашна)

22 февраля, - День прогулки с собакой (праздник тех, кто выгуливает своих любимых питомцев на природе); День скромности; День одной задачи (среди множества ежедневных задач, можно выбрать всего одну и решить её основательно); Открой ночь с "той бутылкой" (Шуточный праздник отмечают в последнюю субботу февраля)

23 февраля, - Международный день печенья для собак (первые собачьи бисквиты были разработаны в середине 19 века американским производителем Джеймсом Спраттом); День тенниса или День игры в теннис; День кёрлинга (Кёрлинг - командная шотландская спортивная игра на ледяной площадке, разработанная в 1500-х годах)

25 февраля, - День пистолета (Самуэль Кольт изобрел револьвер - пистолет с несколькими камерами для пуль. Он запатентовал его в Европе в 1835 году и в Соединенных Штатах в 1836 году - патент №138); Всемирный день стерилизации домашних животных (Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля)

26 февраля, - День персонального шеф-повара (может вы сами себе готовите и это ваш собственный праздник); День карнавала (карнавалы помогают расслабиться и избавиться от многих стрессов. Этот день в честь этого явления); День «Расскажи сказку» в США; День «Сделай что-то во благо других, даже если тебе это неудобно» (Отмечается ежегодно в четвертую среду февраля)

27 февраля, - День «И ежу понятно» (в основе идеи лежит концепция простоты. Праздник был создан Адриенном Сиу Куперсмитом - «Главный эвентолог Америки» - для журнала Insight - Вашингтон, округ Колумбия в августе 1995 года, и «главным эвентологом в истории мира» по версии The Chicago Tribune - Чикаго, штат Иллинойс, 2001 год);

28 февраля, - День флориста или День цветочного дизайна (это официальный праздник в США - губернатор Массачусетса Уильям Ф. Уэлд провозгласил этот день в 1995 году - повод для признания таланта и вклада флористов); День публично спящего или День сна в публичном месте (иногда не стоит стесняться и просто отдохнуть); День зубной феи.