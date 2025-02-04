Сколько времени можно хранить мясо в холодильнике: вопрос, касающийся вашего здоровья

В среднем срок хранения мяса в холодильнике составляет от 1 до 5 дней, в зависимости от его вида, передает belnovosti.by

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Самый маленький срок хранения – у фарша. Он пригоден в пищу только первые 1-2 дня. Этот же пункт распространяется на сырые субпродукты, а также курицу. Что касается охлажденной говядины, то она, в свою очередь, может оставаться свежей немного дольше – от 3 до 5 дней.

Важное значение имеет не только время, которое продукт провел в холодильнике, но и место, на котором его разместили.

Правильнее всего хранить мясо на нижней полке охлаждающего устройства. Это место считается наиболее безопасным, так как в нем ниже риск загрязнения.

Если вы хотите продлить срок хранения мясных продуктов, то их нужно заморозить.

В морозильной камере мясо и птица могут оставаться пригодными к употреблению несколько месяцев.

Например, фарш можно хранить до 3 месяцев, свинину – до 2 месяцев, а говядину – целых 9 месяцев.

И последнее, что стоит учитывать, если вы не хотите нанести вред своему здоровью из-за употребления мяса в пищу.

Разделывайте его на отдельной доске с использованием отдельного ножа и не допускайте соприкосновения продуктов с другими ингредиентами – в противном случае вероятно микробиологическое заражение.