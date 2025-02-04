18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.6
534.27
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.02.2025, 12:58

Сколько времени можно хранить мясо в холодильнике: вопрос, касающийся вашего здоровья

Новости Мира 0 833

В среднем срок хранения мяса в холодильнике составляет от 1 до 5 дней, в зависимости от его вида, передает belnovosti.by

Фото: Фото: © Белновости
Фото: Фото: © Белновости

Самый маленький срок хранения – у фарша. Он пригоден в пищу только первые 1-2 дня. Этот же пункт распространяется на сырые субпродукты, а также курицу. Что касается охлажденной говядины, то она, в свою очередь, может оставаться свежей немного дольше – от 3 до 5 дней.

Важное значение имеет не только время, которое продукт провел в холодильнике, но и место, на котором его разместили.

Правильнее всего хранить мясо на нижней полке охлаждающего устройства. Это место считается наиболее безопасным, так как в нем ниже риск загрязнения. 

Если вы хотите продлить срок хранения мясных продуктов, то их нужно заморозить.

В морозильной камере мясо и птица могут оставаться пригодными к употреблению несколько месяцев.

Например, фарш можно хранить до 3 месяцев, свинину – до 2 месяцев, а говядину – целых 9 месяцев.

И последнее, что стоит учитывать, если вы не хотите нанести вред своему здоровью из-за употребления мяса в пищу.

Разделывайте его на отдельной доске с использованием отдельного ножа и не допускайте соприкосновения продуктов с другими ингредиентами – в противном случае вероятно микробиологическое заражение.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...