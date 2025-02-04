Ученые нашли вещество, которое замедляет процесс старения

Вопрос сохранения молодости всегда волновал человечество. Кто-то пробует дорогие косметические процедуры, кто-то экспериментирует с диетами, а кто-то надеется на чудо-таблетку. Но что, если решение проще, чем кажется? Недавнее исследование DO-HEALTH показало, что прием омега-3 может реально повлиять на биологический возраст, рассказывает Tengri Life cо ссылкой на Nature.com.

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Группа из 777 участников исследования имела следующие характеристики:

59% были женщинами; средний возраст на начальном этапе составлял 75 лет;

53% были здоровыми пожилыми людьми, не имеющими серьезных хронических заболеваний; инвалидности, когнитивных нарушений и ограничений психического здоровья;

88% вели активный образ жизни, 29% из них тренировались от одного до трех раз в неделю, а 59% – более трех раз в неделю.

Учёные выяснили, что ежедневный приём омега-3 (1 г в день) может замедлить биологическое старение. Исследование длилось три года, и результаты показали, что у людей, которые принимали омега-3, биологический возраст уменьшился в среднем на 3–4 месяца. Это связано с тем, что омега-3 влияет на эпигенетические часы – особые маркеры, которые отслеживают процессы старения организма.

Витамин D и упражнения: работают, но в команде

Хотя сам по себе витамин D (2000 МЕ в день) не показал значительных результатов, в сочетании с омега-3 и регулярными упражнениями он усилил эффект омоложения. Те, кто совмещал эти три привычки, показали лучшие результаты по одному из ключевых маркеров старения.

Если вы хотите дольше оставаться молодым, ученые рекомендуют:

добавить в рацион рыбу (лосось, скумбрию) или принимать добавки с омега-3;

чаще бывать на солнце или контролировать уровень витамина D;

регулярно двигаться – достаточно хотя бы 30 минут активных упражнений три раза в неделю.