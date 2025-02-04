18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.6
534.27
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.02.2025, 13:22

Ученые нашли вещество, которое замедляет процесс старения

Новости Мира 0 454

Вопрос сохранения молодости всегда волновал человечество. Кто-то пробует дорогие косметические процедуры, кто-то экспериментирует с диетами, а кто-то надеется на чудо-таблетку. Но что, если решение проще, чем кажется? Недавнее исследование DO-HEALTH показало, что прием омега-3 может реально повлиять на биологический возраст, рассказывает Tengri Life cо ссылкой на Nature.com.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Группа из 777 участников исследования имела следующие характеристики:

59% были женщинами; средний возраст на начальном этапе составлял 75 лет;

53% были здоровыми пожилыми людьми, не имеющими серьезных хронических заболеваний; инвалидности, когнитивных нарушений и ограничений психического здоровья;

88% вели активный образ жизни, 29% из них тренировались от одного до трех раз в неделю, а 59% – более трех раз в неделю.

Учёные выяснили, что ежедневный приём омега-3 (1 г в день) может замедлить биологическое старение. Исследование длилось три года, и результаты показали, что у людей, которые принимали омега-3, биологический возраст уменьшился в среднем на 3–4 месяца. Это связано с тем, что омега-3 влияет на эпигенетические часы – особые маркеры, которые отслеживают процессы старения организма.

Витамин D и упражнения: работают, но в команде

Хотя сам по себе витамин D (2000 МЕ в день) не показал значительных результатов, в сочетании с омега-3 и регулярными упражнениями он усилил эффект омоложения. Те, кто совмещал эти три привычки, показали лучшие результаты по одному из ключевых маркеров старения.

Если вы хотите дольше оставаться молодым, ученые рекомендуют:

добавить в рацион рыбу (лосось, скумбрию) или принимать добавки с омега-3;
чаще бывать на солнце или контролировать уровень витамина D;
регулярно двигаться – достаточно хотя бы 30 минут активных упражнений три раза в неделю.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...