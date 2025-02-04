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04.02.2025, 14:29

Перед смертью Янис Тимма отправил Анне Седоковой пугающий снимок: певица рассказала, что на нем было

Новости Мира 0 841

В конце 2024 года всех шокировала неожиданная новость — спортсмен и баскетболист Янис Тимма был найден мертвым. Тело обнаружили в подъезде московской пятиэтажки. Мужчине было всего 32 года, передает hibiny.ru

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Незадолго до трагедии Янис Тимма расстался с женой — Анной Седоковой. Известно, что инициатором развода была сама певица. А вот спортсмен расставание переживал очень сложно.

Накануне адвокат семьи спортсмена Юрис Гринвалдс рассказал о подробностях дела. По его словам, Янис Тимма предупредил экс-супругу о намерении свести счеты с жизнью.

Также Гринвалдс рассказал о показаниях Седоковой. Она якобы «поливала грязью» спортсмена. Об этом сообщает Grani.lv.

В разговоре со следователем певица заявила, что баскетболист прислал ей пугающий снимок незадолго до того, как нашли его тело. Впрочем, показать фото она так и не смогла.

«В своих объяснениях она утверждала, что Янис перед гибелью прислал фото с веревкой», — отмечает Юрис Гринвалдс.

У баскетболиста были проблемы с деньгами. Накануне смерти он снял номер в отеле, чтобы быть ближе к своей экс-жене. По данным СМИ, певица живет недалеко от этого здания.

А ранее менеджер отеля, где перед смертью жил Янис Тимма, честно рассказала о последних днях баскетболиста.

Тем временем отец Яниса Тиммы рассказал, как Седокова мешала его сыну вернуться к первой жене после измены.

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