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04.02.2025, 14:57

Нефть Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Новости Мира 0 393

Мировые цены на нефть падают на фоне торговой войны США против Китая, Канады и Мексики, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опускалась на 1,44 процента и достигла 74,86 доллара за баррель, свидетельствовали данные торгов на 14:30 по времени Астаны.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте падала на 2,11 процента, до 71,61 доллара за баррель.

Как сообщают аналитики, цены на нефть идут вниз после того, как президент США Дональд Трамп решил отложить введение пошлин на нефть из Мексики и Канады – главных поставщиков в США. Также на рынок повлияло заявление ОПЕК+ о том, что альянс продолжит придерживаться соглашения о сокращении добычи, чтобы сохранить стабильность цен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Он ввел 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы. На импорт из Мексики тарифы также составят 25 процентов, а на товары из Китая - 10 процентов. Канада, Китай и Мексика сообщили, что примут ответные меры на пошлины США.

Позже США отложили введение пошлин на товары из Канады и Мексики, но против Китая меры остались в силе.

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