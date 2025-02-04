Опасные гаджеты: крупная авиакомпания больше не пустит пассажиров с этим устройством

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Как сообщает The Independent, южнокорейская авиакомпания Air Busan ввела запрет на размещение портативных аккумуляторов (power banks) в багажных отделениях салона. Такое решение принято после серьезного пожара, который произошел 28 января на борту самолета, готовящегося к вылету в Гонконг. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, обошлось без пострадавших.

Причина изменений

Представители Air Busan заявили, что запрет носит превентивный характер из-за увеличения случаев перегрева портативных аккумуляторов. Инцидент начался с возгорания в багажной полке с левой стороны хвостовой части самолета, которое было вовремя замечено бортпроводником.

Южнокорейские авиационные власти уже начали расследование причин возгорания. Несмотря на то, что окончательные выводы еще не сделаны, эксперты считают, что авиакатастрофы и пожары на борту обусловлены сочетанием различных факторов.

Новые правила перевозки

С пятницы ограничения вступят в силу на тестовых маршрутах, а затем распространятся на все рейсы Air Busan. Переносные аккумуляторы можно будет перевозить только при условии их нахождения непосредственно у пассажиров. Это позволит оперативно заметить и устранить любые признаки перегрева или возгорания устройства.

Ручная кладь, в которой не будут обнаружены аккумуляторы при досмотре, будет помечаться специальной биркой и допускаться к размещению на багажных полках.

Кроме того, авиакомпания усиливает подготовку экипажа по пожарной безопасности и увеличивает количество оборудования для изоляции возгораний на борту.

Отмечается, что литиевые батареи широко используются в устройствах, таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты и электронные сигареты. Международные авиационные стандарты запрещают их перевозку в зарегистрированном багаже, так как повреждение или производственный дефект может привести к короткому замыканию и сильному пожару.

Ранее в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет Air Busan, готовившийся к вылету в Гонконг. На борту самолета находились 176 человек. Все 169 пассажиров и 7 членов экипажа смогли вовремя эвакуироваться с помощью надувных трапов. Как сообщили пожарные, три человека получили незначительные травмы во время эвакуации.

Напомним, в декабре прошлого года в Южной Корее потерпел крушение самолет авиакомпании Jeju Air. Он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение при посадке в международном аэропорту Муан.

В результате авиакатастрофы погибли 122 человека. Два человека были спасены: один член экипажа и один пассажир. Предварительное расследование установило, что причиной стали столкновения с птицами, повредившими оба двигателя.

После серии инцидентов правительство Южной Кореи заявило о полном пересмотре системы авиационной безопасности. Заместитель министра земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Бэк Вон-гук отметил, что безопасность полетов станет приоритетной задачей. В течение 10 недель экспертная комиссия будет изучать вопросы технического обслуживания самолетов, работу бюджетных авиалиний и эксплуатацию аэропортов.