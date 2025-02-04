«Вывозят миллиарды»: В России мигрантов заставят платить пошлины за переводы на родину

Ввести пошлины на денежные переводы мигрантов на родину предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Он предложил ввести государственные пошлины на трансграничные переводы для иностранных граждан, передает dzen.ru
«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом гастарбайтеры выводят из страны огромные средства при полном попустительстве государства. В 2021 году в правительстве обсуждался вопрос о допкомиссии за переводы, но Минфин это дело заволокитил», — рассказал Миронов.
Как поднимать тарифы, акцизы, сборы для российских граждан, тут за нашими чиновниками не заржавеет, а как надо тронуть иностранцев, «сразу начинают ваньку валять», говорит депутат.
Между тем, по его подсчетам, если ввести пошлину 3%, казна получила бы с переводов только в две страны – Киргизию и Узбекистан – свыше 45 миллиардов рублей.
«Неужели нам такие деньги не нужны? Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму», – заявил Миронов.
По итогам прошлого года граждане Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из России свыше 14 миллиардов долларов, привел данные депутат.
Между тем в МВД рассказали, что некоторые государства после работы иностранных граждан на территории России имеют до 25% от ВВП своей страны за счет перечисления денег с территории РФ. По словам первого замглавы МВД Александра Горового, 80% из подобных государств входят в СНГ.
По словам депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ), ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России (2023 г – 5,7 млрд долларов), Киргизии - на треть, Узбекистана - 12-15%, более 14,5 млрд долларов. А есть ещё Грузия - более 2 млрд долларов переводов, Армения - более 3 млрд долларов, Казахстан и так далее, сказал парламентарий.
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