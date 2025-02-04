«Вывозят миллиарды»: В России мигрантов заставят платить пошлины за переводы на родину

Ввести пошлины на денежные переводы мигрантов на родину предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов . Он предложил ввести государственные пошлины на трансграничные переводы для иностранных граждан, передает dzen.ru

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«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом гастарбайтеры выводят из страны огромные средства при полном попустительстве государства. В 2021 году в правительстве обсуждался вопрос о допкомиссии за переводы, но Минфин это дело заволокитил», — рассказал Миронов.

Как поднимать тарифы, акцизы, сборы для российских граждан, тут за нашими чиновниками не заржавеет, а как надо тронуть иностранцев, «сразу начинают ваньку валять», говорит депутат.

Между тем, по его подсчетам, если ввести пошлину 3%, казна получила бы с переводов только в две страны – Киргизию и Узбекистан – свыше 45 миллиардов рублей.

«Неужели нам такие деньги не нужны? Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму», – заявил Миронов.

По итогам прошлого года граждане Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из России свыше 14 миллиардов долларов, привел данные депутат.

Между тем в МВД рассказали, что некоторые государства после работы иностранных граждан на территории России имеют до 25% от ВВП своей страны за счет перечисления денег с территории РФ. По словам первого замглавы МВД Александра Горового, 80% из подобных государств входят в СНГ.

По словам депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ), ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России (2023 г – 5,7 млрд долларов), Киргизии - на треть, Узбекистана - 12-15%, более 14,5 млрд долларов. А есть ещё Грузия - более 2 млрд долларов переводов, Армения - более 3 млрд долларов, Казахстан и так далее, сказал парламентарий.