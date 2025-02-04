Впервые в истории за мотоцикл заплатили более миллиона долларов

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За мотоцикл 1915 года выложили на аукционе впечатляющие 1.32 млн долларов (685 млн тенге). По данным издания Autoevolution, тем самым двухколёсник поставил мировой рекорд стоимости мотоцикла, полученной в ходе открытых торгов. С молотка ушёл Cyclone, которых до наших дней дожили считаные единицы.

В 1910-х мототехнику под маркой Cyclone продавала американская фирма Joerns Motor. Бренд просуществовал всего пять лет, но за это время двухколёсники успели проявить себя в различных гонках, включая популярные в то время заезды по грунтовым трассам.

Cyclone комплектовались двухцилиндровым V-образным двигателем объёмом 1 литр. Принято считать, что это первый в мотоистории США верхневальный двигатель. Агрегат развивал впечатляющие для начала XX века 45 сил и был способен разогнать аскетичный мотоцикл до скорости более 100 миль в час. В 1914 году на Cyclone побили тогдашний рекорд по времени преодоления одной мили, ранее принадлежавший марке Excelsior: мотоциклу понадобилось всего 35 секунд, чтобы проехать эту дистанцию.

По некоторым подсчётам, за пять лет было выпущено около 300 «циклонов». До наших дней дожило крайне немного — по разным оценкам, от 6 до 14 экземпляров. Выставленный на продажу ещё и тщательно отреставрирован Стивеном Райтом, легендарной фигурой в сфере ретробайков, признанным специалистом по мотоциклам начала XX века и автором нескольких книг по истории мотоиндустрии.