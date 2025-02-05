В Швеции 10 человек погибли в результате “самого массового расстрела в истории страны“

В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе по меньшей мере 10 погибли и 15 ранены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews .

©️ aftonbladet.se

По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska. Полиция работает на месте происшествия, по словам стражей порядка, "ситуация серьезная". Количество погибших и пострадавших может увеличиться.

Представители шведской полиции сообщили на брифинге для прессы, что стрелявший убит. Это мужчина в возрасте 35 лет. Он действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.

По сообщениям очевидцев, в районе школы после экзаменов прозвучало не менее 10 выстрелов. Отмечается, что многие учащиеся к этому времени уже разошлись по домам, оставшиеся в школе забаррикадировались в классах.

В муниципальном учебном центре в Эребру обучаются люди старше 20 лет. Учреждение предоставляет, в частности, программы интеграции для иностранцев и курсы для людей с ограниченными возможностями.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в Эребру самым массовым расстрелом в истории страны.