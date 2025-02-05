122-летняя жительница Земли скончалась в Китае

Она родилась в период Гуансюй династии Цин в своей родной стране, когда Теодор Рузвельт был президентом США, а лорд Солсбери — премьер-министром Великобритании. Она была жива во время крушения "Титаника" в 1912 году, когда ей было 10 лет. Линь Шэму, жительница Китая, мирно ушла из жизни во сне. Она появилась на свет 18 июня 1902 года и прожила 122 года и 197 дней, передает Liter.kz .

Фото: Jam Press

По данным Mirror, Линь провела всю свою жизнь в провинции, расположенной между Шанхаем и Гонконгом. Она была замужем, и у неё было трое сыновей и четыре дочери от покойного мужа. Её младшему сыну 77 лет.

Помимо потери зрения, вызванной старостью, и травмы обеих ног, полученной при падении, Лин не сталкивалась ни с какими другими заболеваниями. Она всегда могла сама о себе позаботиться. По словам родственников, у Лин всегда был прекрасный слух и отличный аппетит. Её младший сын отметил, что она всегда была в хорошем настроении и была довольна жизнью.

Когда ее спросили о секрете ее долголетия, она ответила: "Возможность есть, пить и спать - это настоящее благословение".

Семья Лин никогда не стремилась попасть в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы напомнить возраст долгожительницы. Она сменила японку Томико Итоока, которая была признана самым пожилым человеком на планете. Теперь старейшей женщиной в мире считается бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, которой 116 лет.