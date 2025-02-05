Стендап-комика Славу Комиссаренко включили в список террористов

Известный белорусский стендап-комик Вячеслав Комиссаренко включен в Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Это следует из обнародованного 4 февраля списка, формируемого КГБ республики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Поясняется, что поводом для включения его в список стал вступивший в силу обвинительный приговор суда по уголовной статье о возбуждении социальной вражды.

В январе автор мема про "чык-чырыка" был внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте белорусского МВД.

30 декабря 2024 года Минский городской суд заочно признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко и приговорил артиста к шести годам колонии.

Суд постановил признать фигуранта виновным по трем уголовным статьям - "Публичное оскорбление президента Беларуси", "Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды", "Клевета в отношении президента Беларуси, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления".

Комиссаренко в настоящее время живет за границей, но в случае возвращения на родину его ждет реальная угроза лишения свободы.