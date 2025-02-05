Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский журналист Такер Карлсон якобы работает на президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает Газета.Ru

Фото: Global Look Press

«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить лизать ему задницу, если честно», — сказал Зеленский.

На прошлой неделе Карслон заявил, что президент Украины является диктатором, поскольку он больше не считается избранным народом политиком, а также устраняет своих политических оппонентов.

Американский журналист также отметил, что Зеленский продал свою страну и прислуживает Западу.

По его словам, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист добавил, что политик не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).