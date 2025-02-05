Зеленский призвал Карлсона прекратить «лизать задницу» Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский журналист Такер Карлсон якобы работает на президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает Газета.Ru
«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить лизать ему задницу, если честно», — сказал Зеленский.
На прошлой неделе Карслон заявил, что президент Украины является диктатором, поскольку он больше не считается избранным народом политиком, а также устраняет своих политических оппонентов.
Американский журналист также отметил, что Зеленский продал свою страну и прислуживает Западу.
По его словам, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист добавил, что политик не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).
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