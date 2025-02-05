Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на администрацию Белого дома.
Кроме того, Трамп ввел запрет на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в поддержке ХАМАС.
"Указ президента запретит Соединенным Штатам предоставлять какое-либо дополнительное финансирование БАПОР, которое постоянно демонстрирует свою антисемитскую и антиизраильскую позицию, о чем свидетельствует количество его сотрудников, принявших участие в ужасных террористических атаках против Израиля 7 октября .Объекты БАПОР неоднократно использовались ХАМАС и другими террористическими группировками для хранения оружия и строительства туннелей", - говорится в сообщении Белого дома.
Оба указа были подписаны в день встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
"Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека. СПЧ ООН продемонстрировал постоянную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в ходе заседаний совета", - гласят данные документа.
Отмечается, Нетаньяху ранее не раз выражал критику в адрес Совета ООН по правам человека, обвиняя его в "вопиющей антиизраильской предвзятости".
В 2018 году, во время своего первого срока на посту президента, Дональд Трамп также прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и вывел Соединенные Штаты из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа, и назвал его "площадкой под снос".
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