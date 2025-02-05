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05.02.2025, 09:59

Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека

Новости Мира 0 621

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на администрацию Белого дома.

Фото: depositphotos.com/ocphoto
Фото: depositphotos.com/ocphoto

Кроме того, Трамп ввел запрет на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в поддержке ХАМАС.

"Указ президента запретит Соединенным Штатам предоставлять какое-либо дополнительное финансирование БАПОР, которое постоянно демонстрирует свою антисемитскую и антиизраильскую позицию, о чем свидетельствует количество его сотрудников, принявших участие в ужасных террористических атаках против Израиля 7 октября .Объекты БАПОР неоднократно использовались ХАМАС и другими террористическими группировками для хранения оружия и строительства туннелей", - говорится в сообщении Белого дома.

Оба указа были подписаны в день встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека. СПЧ ООН продемонстрировал постоянную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в ходе заседаний совета", - гласят данные документа.

Отмечается, Нетаньяху ранее не раз выражал критику в адрес Совета ООН по правам человека, обвиняя его в "вопиющей антиизраильской предвзятости".

В 2018 году, во время своего первого срока на посту президента, Дональд Трамп также прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и вывел Соединенные Штаты из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа, и назвал его "площадкой под снос".

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