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05.02.2025, 13:44

Россиянка сбежала из Израиля через год жизни там и раскрыла причины своего решения

Новости Мира 0 1 191

Российская путешественница пообщалась с подругой, которая сбежала из Израиля через год жизни в этой стране, и раскрыла причины этого решения. Ее историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom

В первые несколько месяцев после переезда россиянка по имени Алена считала, что Израиль — идеальное место для жизни. Однако потом ее семье, поселившейся в небольшом городе на севере страны — Нагарии, пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

В частности, Алена отметила, что в Израиле очень трудно найти съемную квартиру. По ее словам, арендаторы там должны соответствовать ряду требований: иметь на счете в банке сумму, равнозначную примерно миллиону рублей, а также подтвердить занятость и высокий доход, который гарантирует своевременную оплату. Самого факта наличия денег недостаточно, независимо от размера, добавила она.

Во-вторых, Алена пожаловалась, что в Израиле все очень дорого по российским меркам. В городе, где она жила, аренда начинается от 100 тысяч рублей, а коммунальные услуги обходились ей примерно в 20 тысяч рублей. Более того, цены на некоторые товары были выше в пять раз по сравнению с Россией.

«Чтобы просто жить в Израиле, без изысков, нужно зарабатывать не менее 170 тысяч рублей в месяц для семьи из трех человек. Этой суммы хватит на оплату жилья, еду, интернет и связь. Без одежды и развлечений. Подруга и ее муж не были готовы к таким цифрам», — рассказала блогерша.

Кроме того, без знания языка и документов устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу в Израиле оказалось крайне трудно. «Работа для приезжих есть, но только на заводах или если заниматься уборкой, но это низкооплачиваемые и тяжелые профессии, к каким мои друзья не привыкли», — пояснила автор публикации.

Ранее другая тревел-блогерша описала некоторые особенности домов в Израиле фразой «лезут глаза на лоб». Например, она обратила внимание на отсутствие в местных квартирах прихожих.

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