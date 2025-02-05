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05.02.2025, 15:56

19-летняя невеста Лепса сделала заявление о свадьбе

Новости Мира 0 3 326

Невеста народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя студентка Аврора Киба заявила, что хочет скорее выйти замуж. Об этом девушка сообщила в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает Lenta.ru

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Надоела эта учеба. Не хочу учиться, хочу жениться», — сказано в сообщениях, опубликованных возлюбленной 62-летнего музыканта.

Об отношениях артиста и студентки стало известно в июне 2024 года. Друзья музыканта сообщили, что Лепс сделал предложение Авроре, подарив ей кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, пара стала встречаться с согласия матери девушки.

Ранее сообщалось, что 49-летний режиссер Марк Горобец женился на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Известно, что Горобец сделал предложение возлюбленной в августе 2024 года, когда она еще была несовершеннолетней.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Лепс, похоже, спрыгнул с ума на старости лет. Вспоминается анекдот. Один еврей спрашивает своего друга: "Что мне делать Абрам Моисеевич, моя жена Сара требует ежедневного секса, а я уже в возрасте, понимаете?" На это ему друг отвечает: "Я вас предупреждал не женитесь на некрасивой, вам никто не будет помогать". Лепс видимо это учел.
05.02.2025, 13:54
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