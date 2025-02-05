“За 30 секунд до смерти“: ученые узнали, что видит угасающий мозг

Ученые долго задавались вопросом, что происходит с мозгом человека в момент перехода от жизни к смерти. Недавнее открытие группы нейробиологов, которые зафиксировали активность умирающего мозга, дает возможность предположить, что в этот момент могут переживать люди, подробнее - на Tengri Life со ссылкой на DailyMail .

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Мозг переживает важные воспоминания в последние моменты жизни

Люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о том, как вся жизнь развернулась перед ними, как будто в мгновенном автобиографическом флешбэке. Многие описывают этот опыт как ощущение, что вся их жизнь "проносится перед глазами".

Удивительное открытие: 900 секунд активности мозга после остановки сердца

Запись, сделанная во время лечения 87-летнего пациента от эпилепсии, показала удивительные результаты: когда у мужчины остановилось сердце, нейробиологи зафиксировали 900 секунд активности мозга. Несмотря на смерть пациента, исследователи смогли наблюдать, как его мозг оставался активным, особенно в областях, отвечающих за воспоминания.

"Создавая мозговые колебания (мозговые волны), участвующие в извлечении воспоминаний, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных событиях жизни непосредственно перед нашей смертью, подобные тем, о которых рассказывают пережившие клиническую смерть", – поделился Доктор Аджмал Земмар из Университета Луисвилля, штата Кентукки.

Недавние результаты исследования, проведенного нейробиологами, ставят под вопрос наше понимание того, когда именно заканчивается жизнь, а также порождают важные вопросы, например, о сроках донорства органов. В 2022 году доктор Аджмал Земмар и его коллеги опубликовали данные в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, после того как 87-летний канадский пациент, проходивший лечение от эпилепсии, пережил остановку сердца. Во время процедуры с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая отслеживала его мозговую активность, ученые зафиксировали необычные колебания мозга, продолжавшиеся даже после смерти пациента.

ЭЭГ зафиксировала изменение нейронных колебаний, в том числе гамма-колебаний, которые связаны с воспоминаниями.

Доктор Земмар объяснил, что это может означать, что мозг продолжает воспроизводить важные воспоминания в последние моменты жизни, что сходно с теми переживаниями, которые люди описывают при околосмертных состояниях. Эти открытия открывают новые горизонты в понимании работы мозга на грани жизни и смерти.

Мозг может быть запрограммирован на управление переходом к смерти

Исследования показывают, что мозг может быть биологически запрограммирован на управление переходом к смерти, инициируя серию физиологических и неврологических процессов, а не просто выключаясь мгновенно. Это открытие поднимает увлекательные вопросы о том, как мозг работает в последние моменты жизни.

Доктор Земмар отметил, что в метафизическом смысле эти активные мозговые волны, которые также появляются при воспоминаниях, снах и медитации, могут быть связаны с переживанием последних секунд жизни.

"Возможно, они дадут нам возможность пережить эти моменты заново, когда мы умрем", – добавил он, подчеркивая, что это знание может быть утешительным для людей, сталкивающихся с утратой близких.

Активность мозга в последние секунды жизни: утешение для близких

Врач также отметил, что, хотя мы многое не знаем о том, что происходит с мозгом умирающего, такие исследования открывают новые горизонты в понимании самого процесса смерти и того, как это переживают как пациенты, так и их семьи.

Доктор Земмар выразил мнение, что, если мы знаем, что в момент смерти у человека происходит активация мозга и всплывают приятные воспоминания, это может приносить утешение семьям. Знание о том, что их близкие переживают теплые моменты в последние секунды жизни, может немного облегчить боль утраты.

Хотя ученые до сих пор не могут точно объяснить феномен "обзора прошедшей жизни", у них есть несколько теорий. Одна из гипотез говорит о том, что нехватка кислорода при опасных для жизни ситуациях может вызывать выброс нейротрансмиттеров, которые активируют нейроны, приводя к ярким воспоминаниям и образам.

Другая теория касается места хранения воспоминаний в мозге. Высокоэмоциональные моменты часто связаны с миндалевидным телом, которое также управляет реакциями на стресс. Когда эта область активируется во время критической ситуации, воспоминания могут всплывать на поверхность, создавая эффект "обзора жизни".

Вопросы донорства органов и диагностики смерти

Хотя исследования Земмара не дают однозначных ответов, они подтверждают, что феномен "обзора жизни" существует. Это открытие ставит под сомнение наши представления о том, когда точно заканчивается жизнь, и поднимает важные вопросы, такие как точные сроки для донорства органов.

Земмар отметил, что, возможно, для правильной диагностики смерти нужно учитывать не только ЭКГ, но и активность мозга через ЭЭГ. Однако для получения более точных ответов на эти вопросы потребуется продолжение исследований.