“За 30 секунд до смерти“: ученые узнали, что видит угасающий мозг

Ученые долго задавались вопросом, что происходит с мозгом человека в момент перехода от жизни к смерти. Недавнее открытие группы нейробиологов, которые зафиксировали активность умирающего мозга, дает возможность предположить, что в этот момент могут переживать люди, подробнее - на Tengri Life со ссылкой на DailyMail.
Люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о том, как вся жизнь развернулась перед ними, как будто в мгновенном автобиографическом флешбэке. Многие описывают этот опыт как ощущение, что вся их жизнь "проносится перед глазами".
Запись, сделанная во время лечения 87-летнего пациента от эпилепсии, показала удивительные результаты: когда у мужчины остановилось сердце, нейробиологи зафиксировали 900 секунд активности мозга. Несмотря на смерть пациента, исследователи смогли наблюдать, как его мозг оставался активным, особенно в областях, отвечающих за воспоминания.
"Создавая мозговые колебания (мозговые волны), участвующие в извлечении воспоминаний, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных событиях жизни непосредственно перед нашей смертью, подобные тем, о которых рассказывают пережившие клиническую смерть", – поделился Доктор Аджмал Земмар из Университета Луисвилля, штата Кентукки.
Недавние результаты исследования, проведенного нейробиологами, ставят под вопрос наше понимание того, когда именно заканчивается жизнь, а также порождают важные вопросы, например, о сроках донорства органов. В 2022 году доктор Аджмал Земмар и его коллеги опубликовали данные в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, после того как 87-летний канадский пациент, проходивший лечение от эпилепсии, пережил остановку сердца. Во время процедуры с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая отслеживала его мозговую активность, ученые зафиксировали необычные колебания мозга, продолжавшиеся даже после смерти пациента.
ЭЭГ зафиксировала изменение нейронных колебаний, в том числе гамма-колебаний, которые связаны с воспоминаниями.
Доктор Земмар объяснил, что это может означать, что мозг продолжает воспроизводить важные воспоминания в последние моменты жизни, что сходно с теми переживаниями, которые люди описывают при околосмертных состояниях. Эти открытия открывают новые горизонты в понимании работы мозга на грани жизни и смерти.
Исследования показывают, что мозг может быть биологически запрограммирован на управление переходом к смерти, инициируя серию физиологических и неврологических процессов, а не просто выключаясь мгновенно. Это открытие поднимает увлекательные вопросы о том, как мозг работает в последние моменты жизни.
Доктор Земмар отметил, что в метафизическом смысле эти активные мозговые волны, которые также появляются при воспоминаниях, снах и медитации, могут быть связаны с переживанием последних секунд жизни.
"Возможно, они дадут нам возможность пережить эти моменты заново, когда мы умрем", – добавил он, подчеркивая, что это знание может быть утешительным для людей, сталкивающихся с утратой близких.
Врач также отметил, что, хотя мы многое не знаем о том, что происходит с мозгом умирающего, такие исследования открывают новые горизонты в понимании самого процесса смерти и того, как это переживают как пациенты, так и их семьи.
Доктор Земмар выразил мнение, что, если мы знаем, что в момент смерти у человека происходит активация мозга и всплывают приятные воспоминания, это может приносить утешение семьям. Знание о том, что их близкие переживают теплые моменты в последние секунды жизни, может немного облегчить боль утраты.
Хотя ученые до сих пор не могут точно объяснить феномен "обзора прошедшей жизни", у них есть несколько теорий. Одна из гипотез говорит о том, что нехватка кислорода при опасных для жизни ситуациях может вызывать выброс нейротрансмиттеров, которые активируют нейроны, приводя к ярким воспоминаниям и образам.
Другая теория касается места хранения воспоминаний в мозге. Высокоэмоциональные моменты часто связаны с миндалевидным телом, которое также управляет реакциями на стресс. Когда эта область активируется во время критической ситуации, воспоминания могут всплывать на поверхность, создавая эффект "обзора жизни".
Хотя исследования Земмара не дают однозначных ответов, они подтверждают, что феномен "обзора жизни" существует. Это открытие ставит под сомнение наши представления о том, когда точно заканчивается жизнь, и поднимает важные вопросы, такие как точные сроки для донорства органов.
Земмар отметил, что, возможно, для правильной диагностики смерти нужно учитывать не только ЭКГ, но и активность мозга через ЭЭГ. Однако для получения более точных ответов на эти вопросы потребуется продолжение исследований.
"Это очень сложный вопрос, и, возможно, мы только начали открывать дверь к обсуждению точного момента смерти", – добавил ученый.
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