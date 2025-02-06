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05.02.2025, 20:21

Алиев выделил миллион долларов Украине

Новости Мира 0 829

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 1 миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Соответствующий документ главы государства был опубликован на его сайте, передает Lenta.ru

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Деньги пойдут министерству энергетики Украины. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

В 2023 году Алиев также выделял гуманитарную помощь Украине. Она состояла из более 3,3 миллиона метров электрокабелей и проводов. Кроме того, Баку тогда передал Киеву 72 трансформатора.

Ранее правительственная комиссия Казахстана опубликовала фотографии посторонних объектов в разбившемся под Актау самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). 

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления», — заявляется в документе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Такого поворота никто не ожидал, просто красавчик. Теперь мяч на стороне россии, посмотрим на ответный ход.
06.02.2025, 03:12
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