Пес откусил хозяйке нос

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31-летняя Шайна Кримо — хозяйка 11-летнего леопардовой собаки Катахулы по кличке Кинг. Кримо завела Кинга, когда он был еще щенком, и за 11 лет у нее не было с псом ни одной серьезной проблемы. Однако 18 января, когда женщина вернулась с занятия по рисованию, она решила обнять сидящего на краю кровати Кинга. В ответ пес, который не лаял и не рычал, увидев приближающуюся Кримо, бросился на нее. Животное откусило Кримо кусок носа. Испуганная женщина сразу стала кричать бойфренду, чтобы он позвонил в 911.

Повреждения оказались такими серьезными, что Кримо сразу предупредили о необходимости нескольких пластических операций. Первую она перенесла сразу после госпитализации. Пугающий инцидент с Кингом совпал с другим неприятным событием: еще до укуса Кримо назначила несколькими днями позже эвтаназию для своего второго пса, 13-летнего питбуля Криео, которому недавно диагностировали рак.

Теперь перед женщиной стоит дилемма: избавиться от непредсказуемого пса, усыпив его, или продолжить жить с ним. По словам Кримо, она готова была бы взять на себя риск и всегда быть рядом с псом, но понимает, что рано или поздно возникнет необходимость попросить кого-то присмотреть за ним — а это означает потенциальную угрозу для другого человека.

Женщина попросила помощи у близких и друзей и начала финансовый сбор, чтобы справиться с медицинскими расходами. «Я чувствую себя крайне беспомощной, учитывая стоимость эвтаназии, многочисленные операции, которые мне предстоит перенести и месяцы отсутствия на работе. И, давайте посмотрим правде в глаза, мне понадобится серьезная психотерапия», — написала она.

Ранее сообщалось, что житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Мужчина с родными больше года третировал жену и требовал передачи им некоего имущества.