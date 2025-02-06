Радиация на дому: кошачий наполнитель, посуда и другие самые опасные предметы вокруг нас

При слове «радиация» почти каждый начинает ощущать беспокойство о своем здоровье, поскольку знает, что она очень вредна. При этом мало кто задумывается, что «фонить» могут самые привычные предметы, которые есть почти в каждой квартире, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

В первую очередь речь идет о хрустале, который годами пылился на полках в советских хрущевках. Если вазы и бокалы изготовлены с использованием свинца, то такая посуда может быть источником радиации.

От краткосрочного использования вред получить практически невозможно, но хранить в таких вазочках, к примеру, конфеты или печенье все же не стоит.

Также радиационный фон может присутствовать на глиняных или керамических изделиях, особенно если их поверхность покрывает желтая или оранжевая урановая глазурь. Сейчас такую посуду уже не производят, но у кого-то вполне могли заваляться антикварные образцы.

Доктор физико-математических наук Роман Шамин отметил, что радиация также может исходить от глянцевых журналов и даже наполнителя для кошачьего туалета. Об этом пишет «Лента.ру». Товар с бентонитовой глиной в составе покупать все же не стоит, пояснил ученый.

«Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель», — отметил эксперт.

Шамин добавил, что если у человека возникли вопросы по поводу безопасности того или иного предмета, он всегда может отнести его в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследования.