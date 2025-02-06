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06.02.2025, 07:34

Радиация на дому: кошачий наполнитель, посуда и другие самые опасные предметы вокруг нас

Новости Мира 0 743

При слове «радиация» почти каждый начинает ощущать беспокойство о своем здоровье, поскольку знает, что она очень вредна. При этом мало кто задумывается, что «фонить» могут самые привычные предметы, которые есть почти в каждой квартире, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

В первую очередь речь идет о хрустале, который годами пылился на полках в советских хрущевках. Если вазы и бокалы изготовлены с использованием свинца, то такая посуда может быть источником радиации.

От краткосрочного использования вред получить практически невозможно, но хранить в таких вазочках, к примеру, конфеты или печенье все же не стоит.

Также радиационный фон может присутствовать на глиняных или керамических изделиях, особенно если их поверхность покрывает желтая или оранжевая урановая глазурь. Сейчас такую посуду уже не производят, но у кого-то вполне могли заваляться антикварные образцы.

Доктор физико-математических наук Роман Шамин отметил, что радиация также может исходить от глянцевых журналов и даже наполнителя для кошачьего туалета. Об этом пишет «Лента.ру». Товар с бентонитовой глиной в составе покупать все же не стоит, пояснил ученый.

«Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель», — отметил эксперт.

Шамин добавил, что если у человека возникли вопросы по поводу безопасности того или иного предмета, он всегда может отнести его в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследования.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
aktowner
aktowner
Очередные пугалки из Интернета! "Ужасная новость: кошачий туалет даёт сильнейшее излучение! Надевайте свинцовый фартук, когда будете за ней выносить!" Вы удивитесь, человечий туалет тоже дает излучение. Положите дозиметр в фаянсовую раковину или поднесите к унитазу и увидите что фоновые показания вырастут. Они тоже сделаны из глины, и она, оказывается, может немножко излучать, за счет микроскопических количеств урана, тория и калия. Какой ужас! И что? Теперь в туалет не ходить или срубить себе отхожее место из дерева? Кафель в ванной, вазочки в буфете, розовые гранитные бордюры вдоль наших дорог, керамогранит на фасадах и лестницах офисных зданий... Как жить, когда кругом - радиация? Просто успокоиться и жить дальше, так как эта радиация не создает дополнительных рисков для нас с вами.
06.02.2025, 04:15
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