СМИ: в Африке изнасиловали и сожгли сотни женщин-заключенных

В конголезском городе Гоме изнасиловали и сожгли сотни женщин-заключенных, когда в населенный пункт вошла поддерживаемая Руандой повстанческая группировка. Об этом пишет газета The Guardian , передает Газета.Ru

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«Женщины-заключенные подверглись нападению в своем крыле тюрьмы Мунзензе в Гоме во время массового побега», — говорится в публикации.

Заместитель главы миротворческих сил ООН, базирующихся в Гоме, Вивиан ван де Перре заявил, что территория, отведенная для женщин, была подожжена.

«Был крупный побег из тюрьмы, в котором сбежало 4000 заключенных. В той тюрьме также находилось несколько сотен женщин. Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло», — сказал он.

Миротворцы ООН пока не смогли посетить тюрьму для дальнейшего расследования из-за ограничений, наложенных повстанцами группировки «M23».

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января.

Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в ДРК заявил, что Российская Федерация требует прекратить вооруженный конфликт в ДРК и осуждает действия группировки «М23». Необходимо вывести представителей «М23» из захваченных населенных пунктов и занятых территорий, отметил Небензя. Он обратил внимание СБ ООН на то, что нельзя допускать разрастания эскалации, и Россия будет использовать для этого все возможности.