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06.02.2025, 08:25

Голая женщина забралась на полицейскую машину в знак протеста в Иране

Новости Мира 0 646

Обнаженная иранская женщина запрыгнула на полицейскую машину в знак протеста против жестокого обращения с женщинами в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на  Daily Mail.

Кадр из видео: x.com/empresstudio
Кадр из видео: x.com/empresstudio
Выяснилось, что инцидент произошел в Мешхеде - втором крупном городе Ирана.

На кадрах видно, как женщина забирается на капот патрульной машины, кричит на офицеров и сидит на лобовом стекле с поднятыми руками. Несмотря на их попытки спустить ее, она отказывается двигаться. После она садится на мигающие полицейские фонари и машет руками проезжающим мимо автомобилистам.

По данным местных СМИ, мужчина, назвавшийся ее мужем, подтвердил, что она уже взята под стражу. Издание отмечает, что официального заявления о ее состоянии и о том, будут ли ей предъявлены обвинения, не последовало.

Сообщается, что подобные акции происходят на фоне эскалации правительственных реформ в отношении прав женщин в Иране, где власти ужесточают правила дресс-кода, приняв новый закон.

Издание отмечает, что в законопроекте, который еще не принят, говорится, что любая женщина, обнаруженная обнаженной, полуобнаженной или в одежде, которая считается неподобающей в общественных местах, может быть немедленно арестована и передана в судебные органы.

Напомним, весной 2023 года, как сообщает Русская служба BBC, в Иране начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб и таким образом нарушающих исламский дресс-код.

Позже стало известно, что на улицы иранских городов вернулся "Назидательный патруль", исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями.

В конце 2024 года вновь обсуждался новый закон о хиджабах в Иране, однако на него наложил вето и не поддержал инициативу парламента президент Масуд Пезешкян.

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