Турист показал шокирующую находку в номере отеля

В TikTok стало популярным видео, снятое туристом в Амстердаме, набрав более 25 миллионов просмотров. Пользователи сети активно обсуждают необычный интерьер гостиничного номера, который сложно назвать стандартным. В ролике автор показывает свой номер в отеле Corendon City Hotel Amsterdam.

"Так, это просто обзор номера в отеле. Стандартные вещи: шкаф, кресла, удобная кровать, телевизор... А вот это просто самолет посреди номера. С сиденьями, включающимися лампами и полноценной кабиной пилотов, где можно трогать разные штуковины. И это просто стандартный номер", – рассказал в записи автор.

Увиденное настолько поразило пользователей, что они не смогли удержаться от комментариев, полных сарказма и удивления.

"Было бы лучше, если бы он начал снимать в самолете и вышел в квартиру", "Чел, который умеет останавливать время, делает обзор на пентхаус в башнях-близнецах", "Это после 11 сентября?", "Похоже на мои сны", "Сидел такой и вдруг: "А дай-ка я со своей шизофренией посреди номера на самолете полетаю", "Не совсем то, что я бы назвал "полностью функциональным". Но все равно круто", "Не думаю, что пилоты или бортпроводники обрадовались бы такому номеру. Представьте: вы заходите в свой номер и думаете, что это какой-то бред в состоянии горячки", "Интересно, как это все дезинфицируется после каждого гостя?" – написали комментаторы под видео.

Оказалось, что видео автор снял в гостиничном номере 737 Suite, куда интегрирована передняя часть настоящего самолета Boeing 737. Самолет добавили в качестве элемента интерьера отеля, чтобы создать уникальную атмосферу для гостей, которые теперь могут не только поспать рядом с кабиной пилотов, но и почувствовать себя капитаном воздушного судна.