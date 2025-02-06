Названы самые необычные востребованные вакансии: болтолог, продавец воздуха и не только

Российские столичные компании нуждаются в «болтологах» и менеджерах по продаже воздуха. Об этом в интервью АГН «Москва» сообщила эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова , передает hibiny.ru

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Она пояснила, что вакансия менеджера по продаже воздуха подразумевает ответственность за реализацию систем вентиляции, очистки, увлажнения и кондиционирования. Потенциальный доход такого сотрудника может достигать 300 тыс. рублей в месяц.

Вакансия «специалиста по болтологии» подразумевает не только умение говорить, но и наличие у кандидата незаурядных коммуникативных способностей, ориентированных на получение конкретного результата. Зарплата — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц.

В базе центра есть ряд других не менее необычных вакансий. Московские компании нуждаются в авторе путеводителей для туристов, книжном блогере и чайном мастере. Последний может зарабатывать до 120 тыс. рублей ежемесячно.

Справка: По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата в Москве составила 151,6 тыс. рублей. Это почти вдвое выше общероссийского уровня — 86,5 тыс. рублей. Во многом это объясняется тем, что в столице больше работодателей, которые создают спрос на труд и конкурируют между собой за кадры.