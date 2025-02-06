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06.02.2025, 13:46

Можно ли определить пол ребенка без УЗИ: народные способы тоже могут быть точными

Новости Мира 0 408

Самым верным способом определения пола будущего ребенка считается ультразвуковое исследование. Тех, кто выбирает УЗИ, ждет только один минус – довольно долгое ожидание, ведь этот тест можно проводить только после начала второго триместра, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Если этот срок еще не подошел, а хочется поскорее узнать, кто родится – мальчик или девочка – можно попробовать народные способы.

Ими испокон веков пользовались наши далекие предки, ведь в те времена аппаратные методы исследования просто-напросто отсутствовали.

Так вот, чтобы узнать, кого же ждет женщина, можно проанализировать ее вкусовые предпочтения.

Если до беременности она охотно ела сладости и кисломолочные продукты, а сейчас не может на них даже и смотреть, у нее 100% будет мальчик.

Если же беременная ни в какую не желает выпить чашечку кофе, хотя раньше жить не могла без этого напитка, в ее животе девочка.

Отслеживать нужно не только вкусы, но и настроение будущей мамы.

Если эмоции хлещут через край, к примеру, если женщина плачет, а через минуту смеется, в семье станет на одну девочку больше.

А вот покой, местами переходящий в безразличие, говорит о том, что стоит готовиться к появлению мальчика.

Вышеописанные способы не помогли в определении пола? Внимательно осмотрите свои волосы: более шелковистые пряди «предвещают» рождение мальчика, тогда как ухудшение состояния шевелюры указывает на девочку.

Когда малыш впервые пошевелится в животе, запомните, с какой стороны это произошло: шевеления слева подсказывают, что родится дочь, справа – сын. 

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