"Та роковая ночь". Макрон перестал отрицать, что женат на мужчине

© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ Pool. Брижит и Эммануэль Макрон. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Сокровенные тайны президентской четы под ударом. Оказалось, что первая леди Франции посещала специалиста по транспереходу и пыталась скрыть это. На подозрительные факты из жизни Елисейского дворца проливает свет первая часть расследования журналистки и блогера Кэндис Оуэнс. О чем умалчивает Париж — в материале Сокровенные тайны президентской четы под ударом. Оказалось, что первая леди Франции посещала специалиста по транспереходу и пыталась скрыть это. На подозрительные факты из жизни Елисейского дворца проливает свет первая часть расследования журналистки и блогера Кэндис Оуэнс. О чем умалчивает Париж — в материале РИА Новости.

Профессиональная ложь "Макроны явно не ведут себя как пара, которой нечего скрывать", — так начала свое 50-минутное видео Оуэнс. Накануне она получила очередное письмо с предупреждениями от адвокатов Эммануэля и Брижит. Также двумя днями ранее персональный сайт журналистки подвергся DDOS-атаке.

Кэндис Оуэнс

История отношений 14-летнего школьника и 39-летней учительницы пугает уже сама по себе, даже если слухи о трансгендерности Брижит не подтвердятся, отмечает Оуэнс. Однако это очень ловко удалось продать французской публике. Вся пропагандистская кампания вокруг семьи Макрона пропитана ложью, уверена журналистка. Впрочем, этим занимались настоящие профессионалы.

"Книги, восхваляющие Брижит и Эммануэля, их портреты в глянцевых журналах заполонили общественное пространство. Цель — внедрить в сознание людей сюжет, разработанный лучшими парижскими специалистами по имиджу", — объясняет журналист Ксавье Пуссар.

Медиакампанию по раскручиванию Брижит запустили в 2016-м. Углы старательно сглаживали. Сперва публике лгали, что разница между супругами "всего" 17 лет. Затем — что в момент знакомства Брижит было 36, а не 39. Якобы в нее были влюблены многие ученики в школе, но только Макрон сумел "завоевать ее сердце".

Вероятно, неспроста на официальной фотографии Макрона в рабочем кабинете отчетливо просматривается обложка книги лауреата Нобелевской премии по литературе Андре Жида — открытого гомосексуалиста. Блогер назвала писателя "самопровозглашенным педофилом". Дескать, его книги могли помочь президенту Франции преодолеть "условности" в отношениях с Брижит.

Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии его инаугурации в Париже

Странная компания

Романтизацию Макронов в информационной среде поручили влиятельному французскому эксперту по имиджу Мишель Мими Маршан, известной в стране как "папа в мире знаменитостей".

"С Мими лучше не связываться. <…> Она уничтожит вас. Посмотрите, в каких судебных разбирательствах она участвовала. Ее обвиняли в шантаже и принуждении", — рассказывает Оуэнс.

Только у нее было право публиковать изображения первой леди. Образ Брижит полностью контролировался Мими. Посредником между Елисейским дворцом и Маршан выступал миллиардер Ксавье Нил, по совместительству зять Бернара Арно — гендиректора LVMH, владельца бренда Louis Vuitton и самого богатого человека в мире согласно версии Forbes.

© AP Photo / Christophe Ena Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно

Двое детей Арно учились у Брижит в школе. Позднее первая леди Франции подружилась с его старшей дочерью Дельфиной. Та предоставляла супруге президента одежду от Louis Vuitton. Помощь в подборе нарядов оказывал креативный директор женской линии бренда Николя Жескьер.

"Этот человек — главный пропагандист трансгендерности и андрогинности в мире моды. <..> Жескьер открыл путь многим трансгендерным моделям", — подчеркивает Оуэнс.

Когда-то модельер был владельцем сети эротических клубов. Один из них оказался натуральным борделем. В 2004-м Жескьера арестовали за сутенерство с отягчающими обстоятельствами, но потом обвинения сняли. Журналистка также предположила, что он причастен к распространению детской порнографии.

Через общего адвоката Жескьер познакомился с Мими Моршан. Как выяснилось, имиджмейкер Брижит Макрон была неоднократно судима за подделку документов и перевозку наркотиков в 1980-е. Проведя два года в тюрьме, она стала владельцем ночных клубов в центре Парижа, в том числе для лесбиянок. Позднее получила срок за пособничество в наркоторговле.

Эйфелева башня в Париже

О близости Мими к Елисейскому дворцу свидетельствует то, что она публиковала фотографии из президентского кабинета. Однако Макроны от нее отдалились.

У них с Моршан есть общий знакомый — миллиардер Марк де Лашарьер. Он настолько близок с супругой президента, что посещает вместе с ней шоу трансгендеров, указывает Оуэнс.

Сына Лашарьера Джереми неоднократно судили за детскую порнографию. На компьютере он хранил несколько фото с изнасилованием детей. Мими благодаря связям в медиа помогла скрыть от общественности судебный процесс 2015-го. Когда ее в этом уличили, Эммануэль и Брижит, испугавшись скандала, разорвали все контакты с имиджмейкером. "Вокруг этой пары постоянно что-то происходит, и это странно", — говорит Оуэнс.

Вершина айсберга

По ее мнению, в ответ на выдворение из Елисейского дворца в 2018-м Моршан нанесла по Макронам медийный удар. В журнале Closer появилась статья о посещении Брижит Американской больницы в Париже. Якобы она делала обычную косметическую операцию, но первая леди впала в ярость за вторжение в личную жизнь.

Упомянутый выше журналист Пуссар расценил такую реакцию как слишком резкую. Ведь годом ранее СМИ писали о другой пластической операции Брижит, выполненной известным хирургом Сидни Охана, и никакого скандала не было. В чем же причина нападок на Closer?

В статье не указали имя доктора, но привели его любимую фразу: "Женская плоть — лучшая глина". Именно так выражался в опубликованном ранее интервью Патрик Бьюи — хирург той самой Американской больницы.

Брижит Макрон и доктор Патрик Бьюи

Во Франции Бьюи известен в первую очередь как специалист по феминизирующей пластике, к которой прибегают мужчины, когда хотят смягчить черты лица для трансперехода. В 2023-м Макрон решил наградить доктора орденом Почетного легиона. Вероятно, Брижит испугалась, что общественность узнает о ее посещениях специалиста по трансгендерам.

"Пока мы только на поверхности айсберга", — подытожила Оуэнс.

В конце первого эпизода цикла "Стать Брижит" блогер зачитала письмо адвокатов Макронов. На вопросы о поле супруги главы Франции и том, рожала ли она троих детей, ответов так и не последовало.

Письмо юристов Эммануэля и Брижит Макрон

Речь шла только второстепенных темах. Например, юристы заявили, что блогер обвинила семью президента в смерти французской журналистки Изабеллы Феррейры, которая обещала опубликовать "сенсационные факты" о Макроне, но утонула при подозрительных обстоятельствах.

"Я просто сказала, что с каждым журналистом, который пытается разобраться в этой истории, что-то происходит", — отметила блогер.