Не только гены: учёные рассказали, у кого рождаются близнецы

Двойняшки и тройняшки могут появиться даже у тех женщин, в роду у которых никогда не было близнецов, передает hibiny.ru

Фото: ntv.com.tr

В последние десятилетия близнецов в мире стало в 2,5 раза больше. В некоторых семьях склонность к появлению двойняшек или тройняшек наследуется.

Однако медики считают, что в роду, где имела место многоплодная беременность, вероятность рождения близнецов составляет всего 5 — 10%. Гораздо чаще появлению на свет сразу двух или трёх детей способствует экстракорпоральное оплодотворение, пишет «Русская семёрка».

При этом вероятность многоплодной беременности составляет 50%. В этом случае возможно появление разнополых близнецов. Учёные установили, что у рожениц в возрасте от 35 до 40 лет многоплодная беременность развивается чаще, чем у более молодых женщин, даже если они сами являются близнецами.

Для начала формирования многоплодной беременности одновременно должно произойти оплодотворение двух созревших яйцеклеток двумя разными сперматозоидами. Образование двух яйцеклеток у женщины возможно в том случае, если у неё нормальный или высокий уровень гормона гонадотропина.

Это бывает при гормональном лечении первичного бесплодия и после прекращения продолжительного приёма контрацептивных препаратов. Есть статистика, что женщины некоторых национальностей в детородном возрасте имеют повышенный уровень гормона гонадотропина, поэтому у них гораздо чаще рождаются близнецы.

Замечено, что в странах, где традиционными блюдами являются продукты, содержащие женские фитогормоны, близнецы появляются на свет чаще.

Справка: Фитоэстрогенами изобилуют бобовые культуры, пшеница, соя, рис и ячмень, лён, люцерна, овёс, подсолнечные семечки, имбирь и чечевица. В высокой концентрации они присутствуют в чесноке и луке, моркови, различных видах капусты и шпинате.

Статья носит информационный характер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.