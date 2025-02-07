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06.02.2025, 23:13

Дату окончания войны между Россией и Украиной назвали в Великобритании

Новости Мира 0 296

Детали мирного плана Трампа по Украине "утекли" в СМИ. Президент США Дональд Трамп попытается заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня с Россией к Пасхе в соответствии со своим мирным планом, пишет Daily Mail. Издание практически расписало сценарий окончания конфликта между двумя странами, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Трамп, который всегда утверждал, что сможет договориться о прекращении войны между Россией и Украиной за один день, как пишут СМИ, теперь работает над тем, чтобы положить конец войне в течение 100 дней.

Как пишет издание, "по неподтвержденным данным, в "политических и дипломатических кругах" Украины обсуждается некий план, который подразумевает прекращение огня к 20 апреля, что остановит стабильное наступление России, запрет на вступление Украины в НАТО и требование к Киеву признать суверенитет России над аннексированными территориями.

Вдобавок к этому украинские войска будут вынуждены покинуть Курскую область России, где она начала контрнаступление в августе. Кроме этого, контингент европейских солдат, в который могут входить и британские войска, будет призван охранять демилитаризованную зону. Американские войска не будут участвовать в этом контингенте.

Сообщается, что ЕС попросят оказать Украине помощь в ее усилиях по восстановлению, которые, по данным аналитического центра German Marshall Fund, могут обойтись в 486 миллиардов долларов (392 миллиарда фунтов стерлингов) в течение следующего десятилетия .

Издание также пишет, что реализация планов по прекращению огня начнется с телефонного разговора между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным в начале февраля, встречи двух враждующих лидеров в конце февраля — начале марта и официального заявления о прекращении огня к 20 апреля.

Декларация о согласованных параметрах прекращения войны будет опубликована до 9 мая, после чего Киеву будет предложено не продлевать военное положение и отменить мобилизацию войск.

Трамп также хочет организовать Международную мирную конференцию при посредничестве других стран, которая соберется для содействия выработке соглашения о прекращении войны, в результате которой, по словам Зеленского, погибло более 45 000 украинских солдат, а по оценкам украинских спецслужб, погибло около 840 000 российских военнослужащих.

Хотя многие из положений заявленных планов включают уступки со стороны Украины, Трамп, как сообщается, также планирует продолжить американскую поддержку украинских военных, а также рассмотреть возможность вступления страны в ЕС к 2030 году.

Однако Россия также получит значительные выгоды, поскольку планы включают отмену санкций на российские энергоносители в течение нескольких лет, хотя средства от специальных пошлин на энергоносители будут использоваться для финансирования усилий Украины по восстановлению.

Офис Зеленского решительно отрицает легитимность мирных планов.

"Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не официальный план президента Трампа", - сказал Зеленский

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что их "не существует на самом деле", добавив, что подобные сообщения часто замаскированы под обвинения, распространяемые россиянами.

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