Швейцария вернет Узбекистану 182 млн долларов Гульнары Каримовой

Документ подписали министр юстиции Узбекистана Акбар Тошкулов и посол Швейцарии в стране Константин Оболенский.

Как сообщили в Минюсте Узбекистана, подлежащие возврату средства "были незаконно получены отдельными гражданами Узбекистана и полностью конфискованы в 2012 году Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного дела против Гульнары Каримовой".

Теперь деньги будут переданы стране через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030. Оттуда деньги обещают направить на социально-значимые проекты в Узбекистане.