Крушение самолета в Актау: Азербайджан подаст в суд на Россию

Власти Азербайджана готовят международный иск из-за разбившегося близ Актау самолета AZAL. При этом Баку открыт к диалогу, но Москва должна «признать свою вину и принять ответственность», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство АПА.
Азербайджан проводит подготовительные работы для подачи в международный суд иска против России в связи с крушением пассажирского самолета AZAL близ Актау.
«Формируется доказательная база, собираются факты и улики», – сообщило азербайджанское государственное информагентство АПА.
Власти республики возмущены тем, что российская сторона даже после обнародования предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана об авиакатастрофе продолжает «предвзято комментировать» происшествие.
«Российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж», утверждают в Азербайджане. По мнению властей, подобная тактика РФ напоминает ситуацию с малайзийским лайнером Boeing 777, который был сбит над Донбассом в 2014 году.
Азербайджанские власти располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы по самолету AZAL, а также о типе оружия, пишет АПА. Попытки Москвы «направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж» вызывают у азербайджанской стороны «глубокое сожаление».
«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне», – говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми»:
«Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам».
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