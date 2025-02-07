Крушение самолета в Актау: Азербайджан подаст в суд на Россию

Азербайджан проводит подготовительные работы для подачи в международный суд иска против России в связи с крушением пассажирского самолета AZAL близ Актау.

«Формируется доказательная база, собираются факты и улики», – сообщило азербайджанское государственное информагентство АПА.

Власти республики возмущены тем, что российская сторона даже после обнародования предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана об авиакатастрофе продолжает «предвзято комментировать» происшествие.

«Российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж», утверждают в Азербайджане. По мнению властей, подобная тактика РФ напоминает ситуацию с малайзийским лайнером Boeing 777, который был сбит над Донбассом в 2014 году.

Азербайджанские власти располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы по самолету AZAL, а также о типе оружия, пишет АПА. Попытки Москвы «направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж» вызывают у азербайджанской стороны «глубокое сожаление».

«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне», – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми»: