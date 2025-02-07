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07.02.2025, 08:02

Крушение самолета в Актау: Азербайджан подаст в суд на Россию

Новости Мира 0 2 781

Власти Азербайджана готовят международный иск из-за разбившегося близ Актау самолета AZAL. При этом Баку открыт к диалогу, но Москва должна «признать свою вину и принять ответственность», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство АПА. 

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Азербайджан проводит подготовительные работы для подачи в международный суд иска против России в связи с крушением пассажирского самолета AZAL близ Актау. 

«Формируется доказательная база, собираются факты и улики», – сообщило азербайджанское государственное информагентство АПА.

Власти республики возмущены тем, что российская сторона даже после обнародования предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана об авиакатастрофе продолжает «предвзято комментировать» происшествие.

«Российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж», утверждают в Азербайджане. По мнению властей, подобная тактика РФ напоминает ситуацию с малайзийским лайнером Boeing 777, который был сбит над Донбассом в 2014 году. 

Азербайджанские власти располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы по самолету AZAL, а также о типе оружия, пишет АПА. Попытки Москвы «направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж» вызывают у азербайджанской стороны «глубокое сожаление».

«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне», – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми»:

«Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам».

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Знали, какая там сейчас ситуация и не отменили рейсы. Себя виновными не считают.
07.02.2025, 09:09
Кинст
Кинст
А к Украине н7е хотят претензию предъявить? Ведь ситуация возникла во многом из-за активности их БПЛА в зоне аэропорта.
07.02.2025, 05:34
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если признаются, то придётся платить.
07.02.2025, 05:05
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