Предсказания Мессинга о России: почему они сбываются

Советский менталист Вольф Мессинг оставил немало прогнозов о будущем России, передает belnovosti.by
В частности, он предсказал распад СССР, а также непрекращающееся противостояние России и Запада.
Почему некоторые предсказания Мессинга сбываются, объяснил эрудит, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Его заявление приводит издание «Московский комсомолец».
Вассерман отметил, предсказаний делается очень много, но сбывается лишь малая их часть.
Сбывшиеся пророчества мы вспоминаем, когда случается предсказанное событие, – обратил внимание эрудит.
В том, что Мессинг предсказал противостояние России и Запада, Вассерман ничего удивительного не видит.
Это результат анализа накопленного исторического опыта, а не пророчество, – пояснил депутат.
Также он прокомментировал предсказание Мессинга о том, что России суждено стать «сердцем мира».
В некоторых отношениях мы уже – сердце мира, – заявил Вассерман.
По его словам, русская цивилизация, в отличие от англосакской, не стремится подогнать всех под свои стандарты, поэтому у нее больше оснований претендовать на это звание.
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