Предсказания Мессинга о России: почему они сбываются

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В частности, он предсказал распад СССР, а также непрекращающееся противостояние России и Запада.

Почему некоторые предсказания Мессинга сбываются, объяснил эрудит, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Его заявление приводит издание «Московский комсомолец».

Почему сбываются предсказания Мессинга о России

Вассерман отметил, предсказаний делается очень много, но сбывается лишь малая их часть.

Сбывшиеся пророчества мы вспоминаем, когда случается предсказанное событие, – обратил внимание эрудит.

В том, что Мессинг предсказал противостояние России и Запада, Вассерман ничего удивительного не видит.

Это результат анализа накопленного исторического опыта, а не пророчество, – пояснил депутат.

Также он прокомментировал предсказание Мессинга о том, что России суждено стать «сердцем мира».

В некоторых отношениях мы уже – сердце мира, – заявил Вассерман.

По его словам, русская цивилизация, в отличие от англосакской, не стремится подогнать всех под свои стандарты, поэтому у нее больше оснований претендовать на это звание.