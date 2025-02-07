Самые дорогие доллары в истории: коллекционеры платят за них миллионы

Доллары США выпускаются как большими тиражами, так и ограниченными сериями. Последние представляют громадный интерес для коллекционеров и стоят баснословных денег. Особенно ценятся монеты, передает belnovosti.by

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Самые дорогие доллары в истории

Самый известный пример – серебряная однодолларовая монета с изображением Свободы с развевающимися волосами, получившая название Flowing Hair Dollar.

Чеканилась в 1794-95 годах. В 1794 году в обращение поступило 1 758 монет, из которых до сегодняшнего дня дожили порядка 200.

Самая крупная сделка с Flowing Hair Dollar была совершена в 2010 году, монета была продана за 7,85 млн долларов.

Во-вторых, большую ценность для коллекционеров представляет 20-долларовая золотая монета под названием Saint-Gaudens Double Eagle.

Чеканили ее во времена Великой депрессии, в 1933 году. Тогдашний президент США Франклин Рузвельт издал указ, обязующий население сдать все золото в обмен на компенсацию в 20,66 доллара за унцию.

По легенде, уцелело лишь 12 монет. Одну из них в 2002 году продали за 7,59 млн долларов.

В-третьих, большой коллекционной ценностью обладает серебряная монета Draped Bust Dollar.

Чеканилась в 1804 году. К тому времени в США уже более 30 лет не выпускали серебряные доллары, и возникла проблема оплаты услуг приезжих чиновников.

Поэтому тогдашний президент Эндрю Джексон издал указ об изготовлении серебряных монет. Сейчас каждая из них стоит по миллиону долларов.