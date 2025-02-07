Мальчик взорвал 8 автомобилей петардой в Китае (видео)

На парковке в китайской провинции Сычуань произошел взрыв, причиной которого стали петарды, брошенные ребенком в канализационный люк. Как сообщили китайские СМИ , ударная волна была настолько сильной, что перевернула один из автомобилей и повредила несколько других, передает Tengri Auto .

Кадр из видео

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, мальчик младшего школьного возраста поджег петарду и бросил ее в открытый люк на парковке возле Китайской железной дороги в районе Chunlan North Road. Спустя несколько секунд прогремел взрыв - крышка люка взлетела в воздух, подняв облако грязи и обломков.

Взрыв оказался настолько мощным, что внедорожник Lincoln буквально подбросило и перевернуло на крышу. Другие автомобили, включая Audi A8 и Lexus, также получили повреждения: у Audi оторвало боковое зеркало, а у Lexus помялась дверь и разбилось стекло.

В момент взрыва в автомобилях никого не было, а сам ребенок успел отбежать на безопасное расстояние. Однако случайная прохожая чуть не оказалась в эпицентре взрыва.

Жители вызвали полицию, после чего поврежденные автомобили были эвакуированы, а место происшествия оцепили. По предварительным подсчетам, ущерб составляет около 188 000 долларов, поскольку взрыв также разрушил часть тротуара и подземных коммуникаций.

Позже на место прибыла пожилая женщина, предположительно опекун мальчика. Камеры зафиксировали, как полицейские посадили ребенка в служебную машину. Судя по всему, он не осознавал масштаба своих действий