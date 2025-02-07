Олигархи из Азербайджана пустили корни в российское общество. С таким заявлением выступил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук , комментируя помощь Баку Украине , передает Газета.Ru

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Министр считает, что любой этнический бизнес, который завязан на свою историческую родину, должен искореняться. Он предложил бороться с азербайджанскими олигархами санкциями.

Как подчеркнул Пинчук, Азербайджан передавал деньги Украине на восстановление энергетических объектов, по которым Россия наносила удары.

Накануне стало известно, что Азербайджан решил прекратить работу российского агентства Россотрудничество и закрыть Русский дом в Баку. Власти заявили, что не хотят вмешательства в свои внутренние дела со стороны любого государства.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с закрытием Русского дома в Баку, этот вопрос может быть поднят в диалоге президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Главный редактор азербайджанского издания Vesti.az Ниджат Гаджиев утверждает, что отношения России и Азербайджана ухудшились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» над Грозным. Якобы Баку «имеет определенные обиды», поскольку РФ не признала своей вины в случившемся и не выплатила компенсацию.