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07.02.2025, 20:47

Сто человек не могут найти части тела экс-мэра Самары на мусорном полигоне

Новости Мира 0 736

Сто человек ищут останки экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Газета.Ru

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Благодаря GPS-трекерам, установленным на мусоровозах, следователи выяснили, что останки Тархова и его супруги могли быть вывезены на полигон «Преображенка» — туда свозили отходы с мусорных контейнеров у дома, где жил экс-мэр. Части тел убитых могли вывезти 7-8 января, однако за это время они могли покрыться шестиметровым слоем других отходов. По словам источников, шансов найти хоть что-то очень мало. В правоохранительных органах точно не уверены, что искать, — часть тел были вывезены в бочках, контейнерах и пакетах.

7 февраля внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

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