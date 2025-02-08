Российская туристка сорвалась со скалы в Турции, пытаясь сделать удачную фотографию

Туристка из России упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По информации телеканала Habertürk, 28-летняя Наиля Вохидова хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни.

Как уточняется, полиция, пожарные и медицинские бригады были направлены в район после оповещения окружающих.

Вохидова, получившая травму ноги, была поднята на носилках с помощью бригады спасательных служб. Она была доставлена в больницу, - уточнил Habertürk.