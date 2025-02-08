Анна Семенович объяснила, почему на самом деле начала принимать аналог «Оземпика»: «В наше время все можно скорректировать»

Экс-солистка «Блестящих», в отличие от коллег, не скрывала, что похудела благодаря аналогу нашумевшего «Оземпика». В то же время Анна Семенович осталась чуть не единственной, кто полностью доволен приемом препарата. Звезда уже говорила, что у нее к лекарству медицинские показания, а накануне в Instagram подробнее раскрыла, как и почему начала курс, передает Super.ru .

Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Год назад артистка пошла к эндокринологу, сдала кровь, и анализ показал инсулинорезистентность – у папы Анны сахарный диабет.

Я расстроилась, но мне врач сказал, что в наше время все можно скорректировать, и назначил мне лекарство. Я начала лечение и буквально через месяц заметила результаты, - поделилась певица.

Артистка перестала переедать, отеки и вес стали уходить, а главное, что анализы и самочувствие улучшились.

Спасибо вам огромное, потому что для меня правда очень важно, что вы замечаете мои результаты постройнения, - заключила звезда.