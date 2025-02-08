Эксперт предупредила о вреде популярных завтраков

Завтрак — это первый и самый важный прием пищи, который задает тон на весь день, однако многие выбирают для утреннего рациона привычные, но не всегда полезные блюда, сообщила диетолог-нутрициолог Марина Утяганова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила о вреде некоторых продуктов.

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Многие любят есть с печенье утренним кофе или чаем, однако большинство видов печенья содержит много сахара, рафинированной муки и трансжиров. Это может привести к резким скачкам уровня сахара и инсулина в крови, что в свою очередь вызывает чувство голода и желание перекусить нездоровой пищей уже через 40 минут. Так захочется перекусить вновь и вновь, - поделилась диетолог.

Кто-то считает овсянку полезным завтраком, но важно помнить, что не все виды овсянки одинаковы, отметила нутрициолог. Она уточнила, что быстозаварочные каши, такие как «минутка» или «пятиминутка», содержат в составе большое количество сахара и искусственных ароматизаторов.