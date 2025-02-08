Ученые назвали неожиданную пользу глистов

Международная группа ученых обнаружила, что частицы, выделяемые кишечными паразитами, способны уменьшить воспаление при заболеваниях кишечника. В ходе четырехлетнего исследования было установлено, что внеклеточные везикулы, вырабатываемые паразитическим червем Ascaris suum, значительно снижают воспалительные процессы у мышей, страдающих колитом. Работа опубликована в журнале Journal of Extracellular Vesicles (JEV) , передает Газета.ру.

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Воспалительные заболевания кишечника - это группа хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, характеризующихся стойким воспалением. К ним относятся, например, язвенный колит - воспаление слизистой оболочки толстой кишки, которое может вызывать боль в животе, диарею и другие неприятные симптомы.

Исследование проводилось в сотрудничестве с профессором Петером Найсумом из Орхусского университета в Дании. Датская команда провела лабораторные эксперименты, которые показали, что внеклеточные везикулы паразита — микроскопические пузырьки, которые выделяются его клетками - снижают воспаление, воздействуя на определенные клетки крови. Затем образцы везикул были отправлены в Австралии, где ученые протестировали их на 130 мышах с колитом. Результаты подтвердили значительное улучшение состояния животных.

По словам одного из авторов исследования, доктора Фарука Шарифпура из Австралийского института тропического здоровья и медицины при Университете Джеймса Кука, результаты эксперимента могут стать основой для разработки новых терапевтических подходов к лечению хронических воспалительных заболеваний.

«В науке нельзя быть уверенным в результатах до проведения экспериментов», - отметил доктор Шарифпур. - «Некоторые вещества демонстрируют хороший эффект в лабораторных условиях, но не работают в живых организмах. Однако в данном случае мы увидели реальные улучшения».

Следующий шаг ученых - выяснить механизмы воздействия везикул на организм и разработать их синтетический аналог. По словам Шарифпура, в перспективе такие везикулы могут использоваться не только для лечения кишечных заболеваний, но и для терапии других воспалительных заболеваний, таких как артрит и диабет второго типа.

В отличие от химических лекарств, этот метод полностью натурален и неинвазивен, а значит, при правильном регулировании он не должен вызывать побочных эффектов, - добавил ученый.

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