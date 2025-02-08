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08.02.2025, 17:42

Пропавший на Аляске самолет разбился, выживших нет - СМИ

Новости Мира 0 364

Пропавший на Аляске самолет с девятью пассажирами на борту и одним пилотом, разбился, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NBC.

Фото: USCGAlaska/соцсеть X
Фото: USCGAlaska/соцсеть X

Обломки самолета были найдены примерно в 34 милях к юго-востоку от города Ном. Три человека были найдены мертвыми внутри, сообщило морское военное подразделение. Предположительно, выживших нет.

Еще семь человек, которые были на борту, "предположительно находятся внутри самолета, доступ к которому затруднен из-за состояния самолета", сообщила Береговая охрана.

Там также добавили, что, судя по разрушениям, выжить в такой авиакатастрофе было невозможно.

Самолет Bering Air вылетел в четверг из Уналаклита, на восточном побережье залива Нортон на западе Аляски, и направлялся в Ном, расположенный примерно в 140 милях.

Накануне стало известно, что воздушное судно пропало без вести. Самолет вылетел в 14:37 и менее чем через час с ним была потеряна связь. По данным Береговой охраны США, самолет находился в 19 километрах от берега.

Отметим, это уже третий крупный авиационный инцидент в США за последние дни. 29 января недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский авиалайнер и армейский вертолет, в результате чего погибли 67 человек. Через два дня, 31 января, в Филадельфии разбился медицинский транспортный самолет, из-за чего погибли шесть человек на борту и один человек на земле.

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