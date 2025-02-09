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08.02.2025, 20:50

Какие продукты повышают риск рака, рассказали онкологи

Новости Мира 0 327

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науки и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская на брифинге 8 февраля 2025 года прокомментировала рекомендации не употреблять некоторые продукты из-за того, что они якобы вызывают рак, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Журналисты отметили, что очень часто в тех или иных ресурсах появляются рекомендации не есть те или иные продукты, так как они вызывают рак. Они попросили онкологов рассказать, насколько такие заявления соответствуют действительности. 

Если бы все было так просто, люди отказались бы просто от ненужных продуктов и у них тогда никогда бы не было рака. Это не есть правда. Есть продукты, у которых, действительно, есть доказанное отрицательное  влияние на организм, что они вызывают определенные предопухолевые патологии. Это табак, алкоголь, употребление газированных или синтетических напитков, это трансжиры, это красное мясо. Последнее может неблагоприятно сказаться на формировании полипов, разрастаний, которые могут при длительном существовании перейти в онкологическое заболевание, - говорит она.

Врач рекомендует есть здоровую пищу и вести активный, здоровый образ жизни.

Здоровая пища – это все что растет, то как питались наши предки – кисломолочные продуты, то что аутентично для того или иного региона – фрукты, овощи и так далее, - резюмировала эксперт.

Национальный координатор программ иммунизации странового офиса ВОЗ в Казахстане Канат Суханбердиев добавил, что рак возникает в результате перерождения нормальных клеток в патологические.

Есть ряд внешних факторов, которые влияют на этот процесс. Первое, это физические канцерогены. Это ультрафиолет и ионизирующие излучения. Втрое, химические канцерогены. Это асбест. Это компоненты табачного дыма. Афлатоксины. Мы же варим бобовые – фасоль, бобы. Почему мы говорим, что их нужно замачивать? Потому что на их поверхности есть афлатоксины. Их надо замачивать, и таким образом делаем профилактику. И биологические канцерогены – это вирусы. И сейчас идет изменение климата и, скорее всего, человечество, встретится с большим количеством вирусов, - сказал он.

*Материал несет исключительно познавательный смысл.

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