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08.02.2025, 21:20

Кроваво-красная река под Буэнос-Айресом встревожила местных жителей

Новости Мира 0 290

Вода в канале Саранди, впадающем в устье реки Ла-Плата около столицы Аргентины Буэнос-Айреса, неожиданно стала ярко-красной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Местные власти сообщили, что уже взяли пробы воды в канале Саранди, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

"Я живу в квартале от канала. Сегодня никакого особого запаха нет. В нашем районе не так много заводов, но есть склады", - сказала телеканалу C5N местная жительница по имени Сильвия.

По ее словам, в прошлом она уже видела, как этот канал "становился желтым, и появлялся кислый запах, от которого начинало тошнить".

Еще одна местная жительница, Мария Дуколмс рассказала агентству AFP, что предприятия, расположенные неподалеку, периодически сбрасывают отходы в воду, которая в результате окрашивается в разные цвета. Она вспоминает, что видела, как канал становился "голубоватым, зеленоватым и чуть сиреневым с жирными пятнами".

Как передают СМИ, местные жители утверждают, что местные предприятия сбрасывают в воду токсичные отходы.

На берегах канала, примерно в 10 км от центра Буэнос-Айреса, находятся несколько кожевенных и текстильных фабрик.

По некоторым предположениям, ярко-красный цвет воды мог быть связан именно со сбросом краски с одного из текстильных предприятий.

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