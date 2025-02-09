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09.02.2025, 09:06

Чиновника отправили в отставку после комментариев в WhatsApp

Новости Мира 0 512

Заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинна уволили за оскорбительные комментарии в закрытой группе мессенджера WhatsApp, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Как пишет Daily Mail, чиновника отправили в отставку после того, как газета The Mail on Sunday опубликовала его расистские и сексистские высказывания, включая сообщение, в котором он выразил надежду, что пенсионерка, не проголосовавшая за лейбористов, умрет до следующих выборов.

Поясняется, что Гвинн также позволял себе антисемитские замечания и "шутки" о том, что одного из его избирателей может "сбить" грузовик.

Премьер-министр Кир Стармер лишил Гвинна должности и приостановил его членство в Лейбористской партии, когда узнал о содержании сообщений в WhatsApp.

Премьер-министр полон решимости поддерживать высокие стандарты поведения на государственной службе. Он не будет колебаться в принятии мер против любого министра, который не соответствует этим стандартам, как это произошло в данном случае, - заявил по этому поводу представитель правительства.

Накануне лейбористы подтвердили, что Гвинн отстранен от партии на время расследования произошедшего.

Будут приняты оперативные меры, если будет установлено, что отдельные лица нарушили высокие стандарты, которых ожидает партия, - добавили они.

Тем временем сам экс-чиновник принес извинения за свои "крайне неуместные комментарии". Он написал в социальных сетях, что полностью понимает решения, принятые главой правительства и партией.

Издание пояснило, что свои сообщения Гвинн писал в группе Trigger Me Timbers, созданной в 2019 году, в которую входят более десятка лейбористских советников, партийных функционеров и как минимум еще один депутат из пригорода Манчестера.

Гвинн занимается политикой с 1996 года, когда в возрасте 21 года был избран самым молодым советником в Англии. В 2005 году он стал членом парламента, а после всеобщих выборов прошлого года был назначен заместителем министра здравоохранения.

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