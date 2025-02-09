В Новой Москве ребенок остался без присмотра и выпал из окна девятого этажа

В Новой Москве устанавливаются обстоятельства падения малолетнего ребенка с большой высоты, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РЕН ТВ .

Иллюстративное фото: Pixabay

Инцидент произошел вечером 8 февраля в одной из многоэтажек, шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых, выбрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с большой высоты.

Спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего проверку проводит столичная прокуратура.