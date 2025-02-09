Трамп поговорил по телефону с Путиным и раскрыл содержание разговора

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post (NYP) сообщил, что провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz .

Фото: © Pari Dukovic/National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

Как отмечает издание, Трамп поговорил с Путиным, чтобы "попытаться договориться о прекращении войны в Украине". Сколько времени длился разговор двух лидеров, глава Белого дома не раскрыл.

Президент США заявил, что Путину "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя.

Он хочет, чтобы люди перестали умирать, - сказал Трамп и выразил уверенность, что Путин желает, чтобы конфликт завершился в ближайшее время.

Трамп подчеркнул, что у него есть "конкретный план", который поможет закончить войну в Украине, но не привел никаких подробностей.

"В Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной", - сказал Трамп и призвал советника по нацбезопасности Майка Уолтца сосредоточиться на урегулировании конфликта. - Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья".

Трамп в очередной раз заявил, что война не случилась бы, если бы он был президентом в 2022 году.

У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был позором для нашей страны. Полным позором, - сказал президент США.

Накануне Трамп заявил, что, возможно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы обсудить войну в Украине.

Как отмечает NYP, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.