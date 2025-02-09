Пьяный мужчина домогался ребенка в автобусе – видео

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Как сообщает nova24, 8 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина приставал к ребенку, материл его и пытался поцеловать. Выяснилось, что инцидент произошел 4 февраля Чиланзарском районе Ташкента. На кадрах видно, как пьяный мужчина 1988 года рождения трогает мальчика 2012 года рождения, угрожает ему, пытается поцеловать и не отпускает, когда ребенок попросил его отойти, чтобы оплатить поездку и выйти из автобуса. Кроме того, мальчик звал на помощь, обращаясь к пассажирам и водителю автобуса. Позже мужчина начал оскорблять мальчика и дебошира высадили. Детский омбудсман взяла дело под контроль, правоохранители начали расследование.

Мужчину, который домогался ребенка в автобусе, задержали и возбудили на него уголовное дело по статье за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, ему грозит лишение свободы до 3 лет.