Курьезным оказался дебютный гол защитника Хусанова за "Ман Сити". Видео

Самый дорогостоящий узбекский футболист Абдукодир Хусанов забил свой первый гол за "Манчестер Сити" в рамках игр Кубка Англии с "Лейтон Ориент", сообщает Zakon.kz .

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Дебютный гол защитник оформил 8 февраля во время гостевого поединка "горожан" против "Лейтон Ориент" из третьего английского дивизиона.

В одном из игровых эпизодов игрок "Сити" Рико Льюис сильно пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в голову Хусанова, который на тот момент находился на одиннадцатиметровой точке, и рикошетом влетел в ворота.

Этим курьезным голом Абдокодир восстановил равновесие, так как гости проигрывали со счетом 1:0.

За 10 минут до финального свистка Кевин де Брюйне вырвал победу для чемпионов Англии – 2:1.

Для Абдукодира Хусанова это был первый гол в составе "небесно-голубых" после трех сыгранных матчей в новой команде.

Ранее сообщалось, что узбекский футболист 20 января перешел в "Ман Сити" из французского "Ланса" за 50 млн евро.