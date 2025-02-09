Диетолог оценила вред от молочных продуктов

Вред молочных продуктов может быть преувеличен, заявила в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что небезопасны они могут быть только для людей с непереносимостью лактозы, которых не так много.

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Все исследования о вреде молочных продуктов делали представители тех стран, где у народов было не очень развито разведение крупного рогатого скота. Питание было другим, потому у них не оказалось фермента, расщепляющего лактозу. Из-за этого теперь молоко в их случае плохо усваивается и может вызывать вздутие, дискомфорт, воспаления, что, безусловно, наносит вред всему организму, - объяснила диетолог.

В России чаще живут люди, чьи предки занимались разведением крупного рогатого скота и, соответственно, регулярно употребляли молоко. Для них, по словам Соломатиной, отказ от таких продуктов станет существенным обеднением рациона.