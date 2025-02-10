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09.02.2025, 19:16

Уму непостижимо: Пригожин накинулся на бывшего мужа Валерии

Новости Мира 0 609

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Александр Шульгин, бывший супруг певицы Валерии, до сих пор мешает ее музыкальной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Фото: (с) valeriya/Instagram
Фото: (с) valeriya/Instagram

 

В интервью "СтарХиту" он рассказал, что Шульгин требует крупные суммы за авторские права на песни и препятствует выпуску трибьюта артистки.

По словам Пригожина, бывший муж певицы не написал полностью ни одной ее композиции, но при этом продолжает зарабатывать на ее творчестве.

То, что он вытворяет, просто уму непостижимо. Он не платит Валерии исполнительские, но пользуется ее именем. У нас терпение чрезмерное, но если бы заставить его доказать свое авторство, тогда бы посмотрели, на что он способен, - заявил продюсер.

Пригожин также отметил, что, несмотря на все это, Валерия продолжает исполнять песни Шульгина, но тот только получает выгоду. По словам продюсера, во время развода бывший супруг оставил певицу без недвижимости, а его требования он назвал ненасытными.

Валерия и Александр Шульгин поженились в 90-х и воспитывали троих детей – дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. В 2002 году их брак распался.

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