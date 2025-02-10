Туристка нечаянно повредила картину эпохи Возрождения в музее Италии

Посетительница музея в итальянском городе Брешия споткнулась и нечаянно повредила картину XVI века, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Giornale di Brescia .

Фото: © giornaledibrescia.it

Инцидент произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения. Поврежденной оказалась работа мастера Моретто.

Это уникальное произведение - двусторонняя хоругвь для литургических процессий, датируемая 1522−1524 годами. На одной стороне полотна изображены двое неизвестных святых, а на другой - образ Девы Марии c представителями дисциплинатов.

Директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов сообщил, что картина подлежит восстановлению и уже отдана на реставрацию. Он также отметил, что полотно было застраховано, поэтому туристке не придется возмещать ущерб. Реставрация полотна обойдется в несколько тысяч евро.