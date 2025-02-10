Туристка нечаянно повредила картину эпохи Возрождения в музее Италии

Посетительница музея в итальянском городе Брешия споткнулась и нечаянно повредила картину XVI века, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Giornale di Brescia.
Инцидент произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения. Поврежденной оказалась работа мастера Моретто.
Это уникальное произведение - двусторонняя хоругвь для литургических процессий, датируемая 1522−1524 годами. На одной стороне полотна изображены двое неизвестных святых, а на другой - образ Девы Марии c представителями дисциплинатов.
Директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов сообщил, что картина подлежит восстановлению и уже отдана на реставрацию. Он также отметил, что полотно было застраховано, поэтому туристке не придется возмещать ущерб. Реставрация полотна обойдется в несколько тысяч евро.
Комментарии0 комментарий(ев)