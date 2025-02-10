Заголовок интервью о мясокомбинате «Секретный ингредиент колбасы - люди» озадачил читателей

Фото: Telegram-канал «Подъём»

На белорусском канале «Гродно Плюс» объяснили, почему интервью с директором мясокомбината вышло под заголовком «Секретный ингредиент лучшей колбасы — люди», сообщает «Подъем».

В материале директор Гродненского мясокомбината Олег Иванов в том числе отвечал на вопрос о секретном ингредиенте колбасы.

«Весь вопрос в людях и их ответственности к тому делу, которым они решили заниматься на разных этапах. Потому что люди Гродно, Гродненщины — трудолюбивые, трудоспособные, они хотят при производстве сделать так, чтобы это было качественно», — сказал Иванов.

Как отмечает «Подъем», первоначальный заголовок «Секретный ингредиент лучшей колбасы — люди» был «каннибалистическим». Его поменяли на «Секрет лучшей белорусской колбасы — в людях, в их ответственности к делу, которым занимаются».

По словам автора интервью Вероники Цыганок, претензий от директора мясокомбината телеканал не получал, а двусмысленность возникла из-за технической ошибки интернет-ресурса.